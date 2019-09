"Wzywam premiera do debaty"

Borys Budka był w rządzie PO–PSL ministrem sprawiedliwości. Obecnie jest członkiem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. W jesiennych wyborach Budka będzie "jedynką" na liście Koalicji Obywatelskiej w Katowicach. Zmierzy się tam z premierem Mateuszem Morawieckim.

W swoim nowym spocie wyborczym, Budka wzywa szefa rządu do debaty. W krótkim nagraniu polityk wymienia kolejne „winy” rządu Morawieckiego, apelując do premiera, aby "wytłumaczył się" z reformy wymiaru sprawiedliwości i zmian w systemie edukacyjnym.

– Szacunek dla Wyborców wymaga, by nie bać się rozmawiać. Dlatego wzywam premiera Morawieckiego do otwartej debaty o Śląsku. Zmierzmy się na argumenty. Porozmawiajmy o tym, co najważniejsze – apeluje Budka.

