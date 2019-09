Michalik wspiera Jachirę: Podziwiam ją od dawna. Pozytywnie zakręcona

Niedawno cała Polska usłyszała o Klaudii Jachirze, gdy kandydatka KO "błysnęła" żenującymi popisami pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie parodiowała hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna", podnosząc transparent "Bób, Hummus, Włoszczyzna".

Z kolei dwa dni temu podczas spotkania z wyborcami kpiła z prezydenta Lecha Kaczyńskiego określiła jako "nieudacznika tysiąclecia". Postanowiła zadrwić też z katastrofy smoleńskiej. – O godzinie 22. zacznie się na żywo blok ekshumacyjny oraz quiz "Czyja to kończyna" – mówiła kandydatka KO.

Michalik wspiera Jachirę

Od Jachiry odcięli się nawet politycy Koalicji Obywatelskiej. Jednak dziennikarka Eliza Michalik postanowiła ją wesprzeć. W swoim tekście przyznała, że podziwia Jachirę jako "nieustraszoną, samotną satyryczkę, pozytywnie zakręconą". "Ma prawo do własnej ekspresji, także takiej, która mi i wszystkim innym się nie podoba. Także, a może przede wszystkim takiej, która uraża czyjeś uczucia (...) Wolność to nie teoria, to praktyka, to działanie. To rozumienie, że inni mają prawo postępować w przestrzeni publicznej jak uważają za stosowne, oni, a nie ty, dopóki nie łamią prawa. I choć niektórym trudno to pojąć, nic bardziej nie służy demokracji i debacie publicznej" – pisze Michalik.

Dziennikarka broni też ostatniego występu Jachiry, który polegał na przyjściu pod Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i AK z transparentem z napisem „Bób, Hummus, Włoszczyzna”. "Odebrałam ten happening jako ostrą, ale uzasadnioną w świetle tego, co wyprawiają różni politycy z Bogiem i Ojczyzną na ustach kpinę z hipokryzji (...) rozpętało się polskie dulskie, bogoojczyźniane piekło" – stwierdziła.