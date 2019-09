Szyszko o Grecie Thunberg: To dziewczę nie wie, co mówi

Jan Szyszko był gościem Radia Wnet, gdzie komentował Młodzieżowy Strajk Klimatyczny oraz emocjonalne wystąpienie szwedzkiej nastoletniej aktywistki Grety Thunberg na forum ONZ. Były minister stwierdził, że ktoś oszukał 16-latkę.

– To dziewczę oszukano, to dziewczę chyba nie wie co mówi, bo jest ciężko, aby w tym wieku rozumieć dokładne meandry polityki i gospodarki. One się tu nawzajem łączą – ocenił Szyszko, odnosząc się do wystąpienia Grety. – To samo było w Warszawie niedawno, jechałem na spotkanie do Pałacu Staszica, gdzie nie mogłem się dostać, gdyż młodzież "spontanicznie" w wieku kilkunastu lat protestowała przeciwko temu, że Polska ma węgiel kamienny i go używa. A chyba nie wiedzieli w gruncie rzeczy, co tak naprawdę mówią. Ta spontaniczność została pewnie zorganizowana. Powinno zająć się tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także chyba i organy ścigania – mówił dalej polityk.

Wystąpienie 16-letniej Grety wywołało kontrowersje i wiele komentarzy. Nastolatka skrytykowała światowych przywódców. – Jak wy śmiecie? Okradliście mnie z marzeń i dzieciństwa. Zaczyna się masowe wymieranie, a wy potraficie mówić o pieniądzach i snuć fantazje o nieskończonym wzroście ekonomicznym. Jak śmiecie? – mówiła emocjonalnie Thunberg.