Morawiecki do policjantów: Budujecie policję w oparciu o nowy etos

Premier mówił podczas uroczystości, że od kilku lat widać, że policja "zrzuciła z siebie piętno słusznie minionego systemu”. – Cierpliwie służycie polskiemu społeczeństwu, chronicie manifestacje i kontrmanifestacje. Dużo was tam jest, ale dobrze, bo przynajmniej przebiegają one spokojnie i pokojowo. A wiemy, iż nawet na zachód od naszej granicy nie zawsze tak jest. To jest bezpieczeństwo w praktyce – dodał.

Szef rządu zauważył też, że dzięki policjantom Polacy czują się coraz bardziej bezpieczne. – Cztery lata temu 66 proc. ankietowanych odpowiedziało, iż czuje się bezpiecznie w swojej okolicy. Dzisiaj jest to blisko 90 proc. – powiedział.