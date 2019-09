Życzenie śmierci? Zabójstwa dzieci? Rusza akcja "Hej hejterze"

W krótkim spocie, twórcy pokazują jak działa hejt i jak łatwo jest namierzyć osobę, która obraża czy grozi innym w mediach społecznościowych.

„Życzenie śmierci? Zabójstwa dzieci? Choroby nowotworowej? To rzeczywistość internetowej dyskusji. Ofiarami stają się wszyscy: matka, ojciec, dziecko, polityk, rolnik i ksiądz” – tłumaczą autorzy kampanii, pytając dalej, czy autorzy hejterskich komentarzy zdają sobie sprawę, co naprawdę oznaczają ich słowa i czy byliby w stanie powtórzyć swóje komentarz na żywo.

– Namierzyliśmy człowieka, który napisał ten post (przywołany w spocie – red.) porównując rolników do nazistów i życząc im najboleśniejszego raka. W internecie każdy zostawia swój ślad, to nie jest człowiek anonimowy. Zajęło nam to kilkadziesiąt minut. Dotarliśmy do jego pracodawcy. Okazało się, że ten pan pracuje w Warszawie, jest filmowcem. Pracuje w dużej agencji filmowej, która komunikuje, jest nawet team liderem w tym zespole. Napisaliśmy list, czy jest to standard pracy u ich pracowników? Odpisali nam, że nie widzą w tym nic złego, zdrożnego, że to są prywatne opinie ludzi. Dlatego postanowiliśmy zrobić tę kampanię, która nazywa się #HejHejterze. To nie jest tylko spot. Będziemy do tych ludzi jeździć z kamerami, do każdego z nich. Do tego pana, jak nas tu ogląda, przyjedziemy z lekarzem onkologiem i będziemy chcieli porozmawiać o tym, jak wygląda śmierć na najbardziej bolesnego raka – tłumaczył na antenie TVP jeden z organizatorów akcji Marek Miśko.