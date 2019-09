Lisicki: Franciszek powinien bronić praw chrześcijan

Paweł Lisicki podkreślił, że chrześcijanie to obecnie najbardziej prześladowana grupa religijna na świecie. Jak dodał, koncepcja Najwyższego Komitetu ds. braterstwa ludzkiego i język, jakim się posługuje, przypomina mu język, jakim posługiwali się rewolucjoniści francuscy. Zdaniem redaktora naczelnego "Do Rzeczy" duchowni na czele z papieżem powinni się zając tym, co do nich należy, a „obronę klimatu i braterstwo międzyludzkie mogą zostawić masonom”.

Lisicki mówił również o postępach lewicowej ideologii, które niepokojąco przypominają wydarzenia, które opisał on w swojej powieści „Epoka Antychrysta”.