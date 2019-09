"Jachira zostanie posłem, ale osłabi Koalicję Obywatelską”

Dlaczego zdecydował się Pan na zamianę stanowisk wicestarosty powiatu wołomińskiego na miejsce w Sejmie?

Robert Szydlik: Do startu w wyborach parlamentarnych namawiało mnie wiele osób. Chociażby senator, profesor Jan Żaryn, czy wicepremier Jacek Sasin. Doświadczenie z samorządu w pracy parlamentarzysty bez wątpienia może pomóc. Praca radnego procentuje, gdy obejmie się stanowisko starosty, czy burmistrza. Doświadczenie z pracy burmistrza bądź starosty niewątpliwie pomaga w pracy parlamentarnej. Droga samorządowa jest dobrą ścieżką dla przyszłych parlamentarzystów.

Trwa kampania wyborcza, w której nie brak ostrej walki politycznej, w ty wystąpień delikatnie mówiąc kontrowersyjnych. Przykładem jest działalność pani Klaudii Jachiry, która naigrawała się z ofiar tragedii smoleńskiej, czy patriotyzmu. Jedni to potępiają, inni mówią, że przecież w internecie mamy hejt z obu stron sceny politycznej, niedawno funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej groził Katarzynie Lubnauer?

Strażnik ten poniósł jednak konsekwencje. A jeśli chodzi o internautów to ich poziom bywa różny. W przypadku pani Jachiry, to jest ona kandydatką Koalicji Obywatelskiej, której liderzy wpisali ją na listę. I mamy naigrawanie się z ofiar strasznej tragedii, w której zginęli przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, działacze społeczni, czy stewardessy, które po prostu wykonywały swoją pracę. Myślę, że sama pani Jachira mandat może zdobyć, bo jest grupa wyborców, którym jej wystąpienia się spodobają. Ale jej działania zaszkodzą Koalicji Obywatelskiej bo skutecznie zniechęcą wyborców umiarkowanych, którzy nie podzielają poglądów PiS, ale nie zaakceptują działań Klaudii Jachiry.

Kampanię na Mazowszu zdominował temat oczyszczalni Czajka i wycieku ścieków do Wisły. Co zrobić, by tego typu zdarzeń unikać w przyszłości?

Moim zdaniem należy to w ogóle rozwiązać systemowo. W tej chwili na dawnym poligonie w Zielonce składowane są odpady z Czajki. Mamy wiele zgłoszeń mieszkańców, domagających się zamknięcia tego składowiska. Dla władz samorządowych to problem. Bo jakby wojewoda, czy starosta podjął decyzję o zamknięciu danego podmiotu, to oznaczałoby dla samorządu proces i wielomilionowe odszkodowania. I właśnie w parlamencie odpowiednie ustawy powinny uregulować ten problem.

Wracając do Wołomina. Co uważa Pan za największe osiągnięcie w działalności samorządowej?

Byłem jedną kadencję radnym gminy Tłuszcz, potem radnym powiatu wołomińskiego, dziś jestem wicestarostą. Jeśli chodzi o powiat, to jesteśmy rekordzistami w kwestii pozyskania środków zewnętrznych. Przez ostatnie dziesięć miesięcy przekroczyliśmy kwotę 50 milionów złotych. Takiej sytuacji nie było chyba w historii powiatu. Jako radny jako sukces poczytuję sobie to, że udało mi się wprowadzić w gminie publiczny rejestr umów zawieranych przez gminę, po to, żeby mieszkańcy mogli mieć wgląd w to, na co ich pieniądze są wydawane. Owszem wcześniej kilka samorządów to przeforsowało, ale tam było to zarządzeniem władz gmin. Tu było to staraniem naszym, jako radnych. Podobny rejestr został potem wprowadzony w powiecie wołomińskim. Jest też kolejna rzecz – to pionierski program opieki nad dziećmi ze szkół specjalnych. Wprowadziliśmy program Lato z uśmiechem. Zapewniamy dzieciom niepełnosprawnym opiekę. W wakacje dwie szkoły specjalne prowadzą dla nich zajęcia wychowawcze. Ten program będzie działać także podczas ferii zimowych. To daje możliwość, by choć trochę ulżyć dzieciom i ich rodzicom.

