"Nergal" ponownie obraża katolików. Tym razem podeptał obraz Matki Boskiej

"O Matko pełna miłosierdzia módl się za nami” – taki napis widnieje na obrazie Matki Bożej, który zbezcześcił Adam Darski. Lider grupy Behemoth zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym depcze obraz Najświętszej Maryi Panny.

Pod zdjęciem znalazło się wiele wpisów, które pochwalają zachowanie muzyka. Nie brakuje jednak także krytycznych komentarzy. "Człowieku gdyby ktoś Ci nie okazał kilka lat temu tego miłosierdzia po którym teraz depczesz to prawdopodobnie nie było by Cię na tym świecie. Ale tak to jest jak ktoś nie warty zapamiętania próbuję przypomnieć o sobie na siłę" – napisał jeden z internautów.

To nie pierwsze tego typu zachowanie "Nergala". Przypomnijmy, że w przeszłości Adam Darski podarł Biblię, a także śpiewał do Jezusa ukrzyżowanego na sztucznym penisie.