Myśliwce F-35 coraz bliżej. Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż

O przygotowanie oferty 32 samolotów F-35 Polska wystąpiła do USA w maju. Niedawno Departament Stanu USA zaakceptował ewentualną sprzedaż Polsce 32 wielozadaniowych samolotów bojowych F-35 za maksymalnie 6,5 mld dolarów. Co ważne, zbliżoną kwotę amerykańska administracja wskazała w zgodzie udzielonej na sprzedaż myśliwców Belgii, która ostatecznie ma zapłacić ok. 4,25 mld dolarów. Szef MON liczy, że Polsce również uda się wynegocjować podobną kwotę.

Koncern Lockheed Martin wskazuje, że Polska mogłaby otrzymać cztery pierwsze egzemplarze F-35 w 2024 r. (do szkolenia). Samoloty dla pierwszej eskadry (12-16 maszyn) byłyby przekazane do roku 2026; druga transza zostałaby dostarczona do 2030 roku.