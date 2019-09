Polacy przeciwni wypłacie odszkodowań za mienie bezspadkowe

Przypomnijmy, że w kwietniu 2018 r. Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447, zwaną również Just Act, która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.

W lutym tego roku, kiedy Polska zorganizowała tzw. konferencję bliskowschodnią, do Warszawy przyleciał wtedy amerykański sekretarz stanu. Mike Pompeo wezwał nasze władze do uregulowania spraw związanych ze zwrotem mienia ofiar Holokaustu. Na początku sierpnia 88 spośród stu senatorów USA podpisało się pod listem, w którym żądają od sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, by ten wywarł nacisk na Polskę w sprawie restytucji mienia ofiar Holocaustu. Pośród sygnatariuszy są kandydaci demokratyczni na prezydenta.

Jak wynika z sondażu CBOS, 60 proc. Polaków jest przeciwna wypłacie organizacjom zrzeszającym ofiary Holocaustu odszkodowań za pozostawione w Polsce mienie bezspadkowe. Rekompensaty popiera 22 proc. respondentów.