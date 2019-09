Gessler i skąpi Polacy

– Polacy nie umieją dawać napiwków – stwierdziła w „Fakcie”. – Jak są pijani, to czasem dają napiwki, ale uważają, że fajnie jest nie dawać napiwków, bo i tak zapłacili za dużo. To są reguły gry żelazne. W Stanach, jak nie dasz 15 czy 20 proc. napiwku, to praktycznie nie wyjdziesz z restauracji, żeby ci nie podstawili nogi, i mówię to zupełnie poważnie – opowiada Gessler. Ciekawe, co też pani Gessler odstawia w tych amerykańskich restauracjach, że jej kelnerzy nogi podstawiają na odchodne?!

