Walka o szczątki i nie tylko

Tym samym zgodził się z żądaniami lewicowego rządu Pedro Sáncheza, który od lipca 2018 r. próbuje doprowadzić do przeniesienia zwłok generała do rodzinnego grobowca. Rodzina Franco się nie poddaje i zapowiedziała zaskarżenie decyzji sądu najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego. Jak zakończy się ostatecznie ta batalia, nie wiadomo.