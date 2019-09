PiS przedstawia "piątkę dla zdrowia". "Mamy mieć bardzo dobre leczenie"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że PiS chce, aby dobry standard opieki był wszędzie, a nie tylko w wielkich miastach. – My mamy wizję państwa, nie z dykty, nie państwa teoretycznego, nie państwa, które ma ciągłą niemożność. My chcemy państwa silnego, państwa sprawczego, państwa, które się opiekuje i dba o godność każdego człowieka, nie tylko tego z dużych ośrodków i wielkich miast, ale z małych miejscowości, średnich miast i z każdej wsi – wskazywał.

Szumowski zapowiedział też, że w 2024 roku państwo wyda 160 miliardów zł na zdrowie. – Udało się bardzo wiele, ale jest jeszcze naprawdę bardzo wiele do zrobienia w służbie zdrowia i mamy parę priorytetów, które chcemy zaproponować na następną kadencję – powiedział. Jak dodał, jego resort będzie skracał kolejki do specjalistów, zwiększał tabor karetek i odnawiał szpitale. – W tym roku wymieniliśmy 200 karetek w całej Polsce. Powiedzieliśmy "A" że mamy państwowe ratownictwo w Polsce, więc mówimy też "B" stąd w przyszłym roku kolejna wymiana karetek. Nie będzie karetek starszych niż 5 lat – stwierdził.

"Piątka dla zdrowia"

Minister zdrowia przybliżał też nowe zobowiązania PiS. – Dwa razy więcej finansów niż za rządów PO i PSL na zdrowie Polaków. To jest fundusz modernizacji szpitali, w tym małych szpitali powiatowych – 2 mld złotych. To są regularne badania kontrolne dla każdego Polaka w postaci bonu, który może zrealizować w każdej przychodni. To jest wreszcie odpowiedź na wyzwanie demograficzne, na to, że seniorzy potrzebują opieki. Opieki potrzebują osoby niesamodzielne. Opieka senioralna będzie w każdym powiecie. Ostatni punkt – onkologia, która wiemy, że będzie ogromny wyzwaniem. My się już do niej przygotowujemy. Miliard złotych na najnowsze centrum onkologiczne w Europie – powiedział.

"Piątka dla zdrowia" przewiduje m.in. miliard złotych na najnowocześniejsze centrum onkologii w Europie. – Jak każde duże państwo, jak każdy duży naród potrzebujemy superspecjalistycznego, świetnego ośrodka badawczego dla najbardziej trudnych pacjentów, którzy nie są w stanie być leczeni w sieci onkologicznej. Mamy mieć dobry standard, bardzo dobre leczenie w całej Polsce, ale centralny ośrodek badawczy musi być jeden, który będzie wdrażał nowe technologie w tej sieci. Budujemy nowe centrum onkologii i wydamy na to miliard złotych w następnej kadencji i w przyszłych latach – tłumaczył Szumowski.