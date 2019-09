Migalski: To wprawiło w osłupienie polityków PiS

W wywiadzie dla serwisu Interia kandydat Koalicji Obywatelskiej na senatora Marek Migalski odniósł się do pomysłu wysunięcia przez Grzegorza Schetynę kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na premiera. Dziennikarz przypomniał, że podobny zabieg zastosowało w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość usuwając w cień Jarosława Kaczyńskiego. Zapytany, czy Koalicji Obywatelskiej to też przyniesie sukces, Migaliski przywołał swoją ostatnią politologiczną książkę, w której napisał, że "w polityce nie ma niczego złego w kradzieży". Jak wyjaśnił, nie ma na myśli kradzieży pieniędzy, a pomysłów.

– Po prostu dobry pomysł bywa kradziony przez inne partie i pokazywany jako własny. W tym przypadku mamy do czynienia dokładnie z czymś takim. Jeśli ten scenariusz sprawdził się cztery lata temu w przypadku PiS, to dlaczego nie miałby się sprawdzić w 2019 roku w przypadku KO? – mówił Migalski.

Jego zdaniem, liderzy Platformy Obywatelskiej wyszli właśnie z takiego wniosku. – I chyba to jest dobry wniosek, mówię tu o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej jako twarzy KO, kandydatki na premiera i centralnej postaci obecnej kampanii wyborczej – ocenił. – To rzeczywiście chyba wprawiło w osłupienie i lekkie zaniepokojenie polityków PiS. Oni chyba do dzisiaj nie wiedzą jeszcze, jak się do tego odnieść, co oznacza, że efekt został osiągnięty. Uważam, że to było dobre posunięcie. Efekty ocenimy 13 października – skwitował.

