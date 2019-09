Morawiecki: Najważniejsze nie są pieniądze, ale ludzie

Premier powiedział w Opolu, że jesteśmy u progu zmiany ładu społecznego, lecz w taki sposób, że przedsiębiorczość i solidarność mogą się uzupełniać i budować kontrakt społeczny. – To jest kontrakt społeczny, w ramach którego i owoce wzrostu są sprawiedliwie dzielone i jednocześnie kładziemy ogromny nacisk na rozwój, przedsiębiorczość, ale także na te dziedziny życia publicznego, społecznego, które wymagają ogromnej uwagi związane ze zmianami demograficznymi i po prostu potrzebami społecznymi. Jedną z takich dziedzin, najważniejszych absolutnie takich dzień życia jest właśnie ochrona zdrowia – mówił.

Mateusz Morawiecki wskazywał, że wbrew pozorom najważniejsze nie są pieniądze lecz ludzie, czyli pacjenci i personal medyczny, który stara się w najlepszy możliwy sposób zabezpieczyć życie, zdrowie pacjentów. Szef rządu zwrócił jednak uwagę na pieniądze, jakie PiS przeznacza na służbę zdrowia. – W 2014 roku na ochronę zdrowia Platforma Obywatelska wydawała 73 mld zł. W tym roku będzie to 103 mld zł, a więc o 40 proc. więcej po 4-5 latach. W przyszłym roku około 107-109 mld zł, a więc 50 proc. więcej niż 5-6 lat temu. O połowę wzrastają nakłady na służbę zdrowia. To dzięki temu mogliśmy zrealizować te programy takie jak 75+, które licząc inaczej niż to, co pokazywał Łukasz, oznaczają,że każdy pacjent, człowiek powyżej 75 roku życia rocznie może otrzymać 20 opakowań leków takich, za które wcześniej musiał zapłacić – powiedział.

Szef rządu zauważył też, że to pierwszy rok, gdzie więcej osób odebrało prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki niż zakończyło z certyfikatem, dyplomem. – Ten zawód na powrót staje się atrakcyjny również dla osób, a to szalenie ważne. Również młode osoby pojawiają się coraz częściej w tym zawodzie, a pamiętam, jak jeszcze rok, dwa lata temu mówiliśmy, że średnia wieku pielęgniarek przewyższa już 50 lat i potrzebujemy tych nowych rekrutacji. Mamy dzisiaj o 13 tys. więcej pielęgniarek niż 4-5 lat temu. 13 tys. więcej pań, panów, głównie pań, które pomagają pacjentom. To realna pomoc, która była możliwa dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i również tych różnych patologii w systemie zdrowia – dodał.

Mateusz Morawiecki podkreślił też, że w czasie rządów PiS wzrosły pensje rezydentów. – W 2010 roku rezydenci w drugim obszarze priorytetowym zarabiali 3890 zł. W 2011 roku – 3890 rok. W 2012 – 3890. W 2013, 2014 tak samo. Dzisiaj w tym drugim obszarze priorytetowym rezydenci zarabiają 5300 zł plus bonus 700 zł, jeżeli spełnią kryteria, warunki, które zostały zapisane. Oczywiście to ciągle jest za mało, ale porównajcie te 3890 zł, niezmieniające się przez kilka lat, do tego, co nam się już udało się zrobić w tym krótkim horyzoncie czasowym – wyliczał.

"Piątka dla zdrowia" PiS

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na konwencji w Opolu "piątkę dla zdrowia". Przewiduje ona m.in. wzrost nakładów, Fundusz Modernizacji Szpitali, pakiet badań kontrolnych dla każdego Polaka, koordynowaną opiekę nad seniorami i osobami niesamodzielnymi w każdym powiecie oraz miliard złotych na najnowocześniejsze centrum onkologii w Europie.

– Dwa razy więcej finansów niż za rządów PO i PSL na zdrowie Polaków. To jest fundusz modernizacji szpitali, w tym małych szpitali powiatowych – 2 mld złotych. To są regularne badania kontrolne dla każdego Polaka w postaci bonu, który może zrealizować w każdej przychodni. To jest wreszcie odpowiedź na wyzwanie demograficzne, na to, że seniorzy potrzebują opieki. Opieki potrzebują osoby niesamodzielne. Opieka senioralna będzie w każdym powiecie. Ostatni punkt – onkologia, która wiemy, że będzie ogromny wyzwaniem. My się już do niej przygotowujemy. Miliard złotych na najnowsze centrum onkologiczne w Europie – mówił w Opolu minister zdrowia Łukasz Szumowski.

