PiS walczy o służbę zdrowia. Kaczyński: Musi być powszechnie dostępna i publiczna

Głównym tematem dzisiejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Opolu była służba zdrowia.

"Problem ze służbą zdrowia to kwestia jeszcze dwóch, może nawet trzech kadencji"

– To ma być służba zdrowia powszechnie dostępna i jednocześnie, co chcę mocno podkreślić, publiczna. Służba prywatna ma mieć charakter uzupełniający – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Polityk podkreślił jednocześnie, że jego partia nie zamierza zakazywać prywatnej służby zdrowia. – To nie miałoby sensu, zresztą to w państwie demokratycznym byłoby pewnie po prostu sprzeczne z Konstytucją, ale przede wszystkim musimy zapewnić każdemu obywatelowi naszego kraju, rodakowi obsługę medyczną, wsparcie medyczne za darmo. Czyli darmowa służba zdrowia. To są te fundamenty tej wizji, o której mówiono, którą chcemy zrealizować – dodał prezes PiS.

– Ten problem ze służbą zdrowia to kwestia jeszcze dwóch, może nawet trzech kadencji. Ci, którzy obiecują coś w ciągu jednego roku czy jednej kadencji, po prostu mówią nieprawdę – tłumaczył Kaczyński.

W swoim przemówieniu prezes PiS podkreślił też potrzebę dbania o środowisko, a jego słowa spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zebranych polityków.

– Sprawa ochrony środowiska to też jest sprawa związana ze stanem zdrowia Polaków. Polska realizująca ten wielki cel, o którym mówimy w trakcie tej kampanii wyborczej, który chcemy zrealizować, to musi być Polska wolna od tych najpoważniejszych zagrożeń. Potocznie nazywany jest smogiem i ten smog musi być w Polsce zlikwidowany. I mamy ku temu środki i mamy taki właśnie cel. To też sprawa dla zdrowia Polaków – tłumaczył polityk.

Czytaj także:

Prezydent: Imperialna polityka Rosji odżyłaCzytaj także:

Szydło: W centrum ochrony zdrowia jest pacjent. To on jest dla nas priorytetem