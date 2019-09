Pożar w centrum Bydgoszczy. "Trzech pracowników, znajdujących się w środku, zostało poparzonych"

Do wypadku doszło dzisiaj rano, w budynku w centrum miasta. Jak podaje "Gazeta Pomorska", służby otrzymały zgłoszenie o pożarze przy ulicy Rycerskiej o godzinie 10.46.

W budynku gdzie pojawił się ogień pracowała ekipa remontowa, prawdopodobnie w trakcie prac uszkodzono rurę z gazem i uwalniający się gaz uległ zapłonowi.

W wyniku pożaru ranne zostały cztery osoby. – Trzech pracowników, znajdujących się w środku, zostało poparzonych – podał w rozmowie z „”Gazetą Pomorską” Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Czwarta ranna osoba to pracownik, który próbował wejść do budynku ale zaczęły go oczy.

