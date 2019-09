Jest wniosek o o unieważnienie mandatów europosłów PiS

Obserwatorium Wyborcze to organizacja stawiająca sobie za cel obronę demokracji. Do ich zadań należy m.in. monitorowane mediów i weryfikacja rzetelności ich przekazu (np. w kwestii prezentowania kandydatów wyborach powszechnych) oraz ocena zgodności przebiegu procesu wyborczego z zasadami demokratycznego państwa prawa.

Teraz aktywistwa OW Marcin Skubiszewski chce podważyć wybór do Parlamentu Europejskiego przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Uzasadnia to rolą mediów publicznych, które – jego zdaniem – podczas kampanii przez wyborami do PE nie zachowały bezstronności i zniekształcały rzeczywistość. Skubiszewski mówił o tym na falach radia TOK FM. Działacz wskazał, że na nadawcy publicznym –w przeciwieństwie do prywatnych – spoczywa jasno określony ustawowy obowiązek bezstronnego i obiektywnego przedstawiania rzeczywistości.

– Wszystko zależy od systemu prawnego. W Polsce mamy niestety artykuł 82. Kodeksu wyborczego, który zabrania podważania ważności wyborów na tej podstawie. Ale to jest wada polskiego systemu prawnego, na poziomie standardów międzynarodowych to się odbywa inaczej. Na pewno takie podważenie nie jest łatwe, ale jest możliwe. Dlatego ja wysłałem niedawno do Parlamentu Europejskiego wniosek o stwierdzenie nieważności mandatów polskich europosłów z PiS właśnie na tej podstawie – powiedział Marcin Skubiszewski.

