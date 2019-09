Piotr Gociek: Gdyby miał pan zostać ministrem kultury na kolejną kadencję, to jakie cele postawiłby pan przed resortem?

Piotr Gliński: Musimy przede wszystkim zakończyć te projekty, które są już realizowane. Kolejne wielkie wyzwanie to np. polskie archiwa. W tej chwili na świecie to kwestia szalenie ważna i doceniana. To, co w archiwach – jest fundamentem prowadzenia polityki kulturalnej i historycznej. Mamy tu olbrzymie zaległości. Ja się jednak nie przywiązuję do stanowiska. Najważniejsze, żeby dalej zmieniać Polskę. Dlatego te wybory są naprawdę ważne. To są wybory o Polskę