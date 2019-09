Polacy chcą debaty Kidawy-Błońskiej z przedstawicielem PiS

O to, czy Polacy chcą starcia kandydatki KO na premiera z jednym z liderów obozu władzy na zalecenie serwisuu Rp.pl zapytała pracownia SW Research.

Uczestnicy sondażuzpstali zapytani, czy ich zdaniem "przed wyborami powinno dojść do debaty z udziałem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Jarosława Kaczyńskiego lub Mateusza Morawieckiego?". Wyniki są jednoznaczne. Takiej debaty chciałoby 57,5 proc. ankietowanych. 14 proc. uważa, że taka debata nie jest potrzebna, a 28,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Mężczyźni (17 proc.) są częściej przeciwni debacie, niż kobiety (12 proc.). Takiemu rozwiązaniu przeciwne są częściej osoby w wieku do 24 lat (blisko co piąty z nich) niż starsze grupy wiekowe. Biorąc pod uwagę wykształcenie najmniej przychylni debacie są absolwenci szkół zawodowych (co drugi z nich jest za tym pomysłem), a najbardziej popierają to osoby z wykształceniem wyższym (63 proc.). Największy odsetek osób uważających, że debata powinna się odbyć znajduje się wśród zarabiających powyżej 5000 zł netto (66 proc.) oraz wśród mieszkańców miast wielkości od 100 do 199 tys. mieszkańców (67 proc.) – komentuje wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.