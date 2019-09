Jaka śmieszna katastrofa

Coraz częściej dochodzę do wniosku, że jeśli ludzkość spotka zagłada, to nie stanie się to za sprawą kosmicznej katastrofy, wielkiej wojny czy ekologii, ale z powodów bardziej banalnych – głupoty i postępującego schamienia.

„Schamienie dobrowolne” jest zjawiskiem nieznanym w dziejach – owszem, inwazje barbarzyńców powodowały załamywanie się cywilizacji, chociaż przeważnie nie do końca. Zdobywcy snobowali się na kulturę swych po-przedników, niewolników brali na nauczycieli, a żonybranki z wolna wpływały na łagodzenie obyczajów.