Morawiecki: Stoimy u progu wielkiej szansy budowy państwa dobrobytu

Premier Morawiecki spotkał się w sobotę z mieszkańcami Leszna. Jak mówił, 13 października "trzeba głosować, bo nie można dopuścić do tego, żeby państwo polskie było tak nieefektywne, jak we wcześniejszych czasach. Od tego zależy, czy będziemy mogli dalej reformować służbę zdrowia, czy będziemy mogli kontynuować nasze wielkie programy społeczne (...) czy będziemy mogli dalej rozwijać skrzydła".

– Dzisiaj stoimy u progu wielkiej szansy, wielkiej szansy budowy państwa dobrobytu, budowy nowego ładu społecznego, w którym solidarność i przedsiębiorczość będą się nawzajem uzupełniać i wzmacniać – mówił szef rządu. Jak podkreślał, "budowa demokracji według tego modelu jest w waszych rękach".

Mateusz Morawiecki wskazywał na konkrety. Takim konkretem ma być inwestycja w rozwój sieci dróg. – Dążymy do tego, żeby drogi ekspresowe, autostrady były coraz tańsze i możliwe do użytkowania dla wszystkich – powiedział szef rządu. Dodał, że autostrada A2 "jest jedną z najdroższych w Polsce". – Bardzo dużo podróżowałem między Wrocławiem a Poznaniem. Zazdroszczę tej drogi i współczuję tej bardzo drogiej drogi, bardzo dużych opłat na autostradzie A2, bo nie powinno tak być, a to na wskutek tego modelu gospodarczego przyjętego przez naszych poprzedników – powiedział polityk.