Szef MON podjął decyzję o przeniesieniu Dowództwa WOT

Minister obrony narodowej podczas uroczystości w Serocku przypomniał wojskowe tradycje Zegrza. Jak wskazał, kompleks Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest przygotowany do przyjęcia Dowództwa WOT. – Jest to też niewątpliwie bardzo korzystne dla społeczności lokalnej. Nie ulega wątpliwości, że obecność wojska zawsze przekłada się na korzyść dla społeczności lokalnej, to są dodatkowe miejsca pracy, to jest impuls rozwoju lokalnej gospodarki. I tak jest w przypadku powiatu legionowskiego – wskazał Mariusz Błaszczak.

– Wojska Obrony Terytorialnej, najmłodszy rodzaj polskich sił zbrojnych, rozwijają się. Wojsko Polskie zwiększa się liczebnie, stąd i w powiecie legionowskim więcej Wojska Polskiego. Jeszcze kilka lat temu, w 2011 r., kiedy rządziła koalicja PO-PSL została zlikwidowana 1. Warszawska Dywizja Pancerna im. Tadeusza Kościuszki – mówił szef MON.

– WOT są powołane do tego, żeby wspierać wojska operacyjne, żołnierze WOT doskonale znają teren, są swoistymi przewodnikami dla żołnierzy wojsk operacyjnych. To stanowi o sile systemu bezpieczeństwa państwa polskiego – powiedział minister obrony.

Podczas tej samej uroczystości dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła podkreślił, że w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu zaczyna działać nie tylko Dowództwo WOT, "ale również w decydującą fazę działania wchodzi 54. batalion lekkiej piechoty". – Zapewniam, że możecie liczyć na wsparcie żołnierzy Wojska Polskiego, na wsparcie WOT. Tych z państwa, którzy rozważają, czy założyć mundur żołnierza WP, zachęcam do służby. Przypomnę że w WOT można pełnić terytorialną służbę wojskową, która umożliwia świetne zbalansowanie życia osobistego, zawodowego i służby wojskowej. Będzie to służba pełniona zaledwie pięć kilometrów stąd – mówił Kukuła.