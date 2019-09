Premier Morawiecki dziękuje za słowa wsparcia dla chorego ojca

"Bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrego serca, przyjaciołom i konkurentom politycznym, którzy kierują słowa wsparcia dla mojego Ojca. Jestem za każdą dobrą myśl, dobre słowo wszystkim Państwu bardzo wdzięczny" – napisał premier na Twitterze.

Ojciec premiera Mateusza Morawieckiego od wielu miesięcy walczy z rakiem trzustki. Jeszcze dwa tygodnie temu Kornel Morawiecki był w dobrej formie i miał plany kampanijne. W najbliższych wyborach startuje bowiem do Senatu. Niestety, jak podaje "SE", sytuacja się pogorszyła i polityk trafił do szpitala w Warszawie. Lekarze określają jego stan jako ciężki. – Wierzymy, że z tego wyjdzie, że kolejny raz wygra. Wszyscy się modlimy, żeby wrócił do zdrowia – powiedziała w rozmowie z gazetą krewna Morawieckiego.

Tabloid przypomina wywiad, jakiego kilka tygodni temu udzielił gazecie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zdradził wtedy, że przez chemioterapię jego ojciec ma problemy z nerkami i sercem.

Kornel Morawiecki, w PRL założyciel "Solidarności Walczącej", jest marszałkiem seniorem Sejmu. Do parlamentu wszedł z list Kukiz'15. W kwietniu 2016 r. po głośnej sprawie tzw. głosowania na dwie ręce opuścił ten klub i założył koło Wolni i Solidarni. Ma 78 lat.