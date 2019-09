Kaczyński: Zaproponujemy zmiany w Konstytucji

Trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie. Swoją przemowę wygłosił już Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że PiS zaproponuje zmiany w polskiej ustawie zasadniczej.

– Wolność musi być umocniona w sensie prawnym, odpowiedniego ustawodawstwa – ocenił Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że największym osiągnięciem jego partii jest "wiarygodność".

– To jest ten kapitał, który zdobyliśmy. (...) Teraz mieliśmy cztery lata, mieliśmy większość samodzielną w Sejmie i w Senacie, i w związku z tym mieliśmy rozwiązane ręce. Kiedy te ręce zostały rozwiązane, okazało się, że są bardzo sprawne, że zrobiliśmy to, co trzeba – mówił.

Jak dodał, zmiany w Polsce mają przywrócić poczucie sprawiedliwości społecznej. – Tutaj za nami jest tablica na której są wypisane różne nasze osiągnięcia. To w gruncie rzeczy osiągnięcia naszego narodu, społeczeństwa. To zmiany, które zmieniły sytuację wielu grup społecznych, wielu ludzi, które przynajmniej w jakiejś mierze, bo do końca tego procesu jeszcze długa droga, przywróciły w Polsce sprawiedliwość. Tę elementarną sprawiedliwość. I myśmy to zapowiedzieli. Powiedzieli że to zrobimy i zrobiliśmy – wskazał Jarosław Kaczyński.

W niedzielę przed konwencją prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk wraz z delegacją złożyli kwiaty pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie.

