Zabawna rozmowa Kukiza i Czarzastego. "Oj, bracie... "

W dzisiejszym odcinku programu wystąpili: europoseł PiS Patryk Jaki, lider Kukiz'15 i Koalicji Polskiej Paweł Kukiz, lider SLD i Lewicy Włodzimierz Czarzasty, kandydat KO do Senatu Marek Migalski, posłanka KO Izabela Leszczyna i wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

W trakcie dyskusji doszło do żartobliwej wymiany zdań pomiędzy Czarzastym a Kukizem. – Oj, bracie, jak lubię i szanuję. Musisz coś powiedzieć – zwracał się do lidera Kukiz'15 Czarzasty. – Czy nie uważa pan, szanowny panie Włodzimierzu, czy nie uważasz… Boję się, że PiS to wykorzysta w kampanii, że nas wiele łączy czy że jesteśmy w związku partnerskim – żartował w odpowiedzi Paweł Kukiz.

Sondaże dwa tygodnie przed wyborami

Dokładnie dwa tygodnie przed wyborami, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa we wszystkich sondażach. W najnowszym badaniu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl, Prawo i Sprawiedliwość prowadzi z wynikiem 46,9 proc. głosów. Partia Jarosława Kaczyńskiego zalicza zatem minimalny spadek o 0,3 punktu proc. w stosunku do poprzedniego badania Social Changes.

Koalicja Obywatelska pozostaje nadal daleko w tyle z wynikiem 27,8 proc. głosów – choć oznacza to niewielki wzrost poparcia o 1,7 punktu proc.

Na Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosować chce 12,6 proc. ankietowanych. W poprzednim badaniu było to 12,4 proc. Poza podium znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe (startujące z Kukiz'15), którego wynik pozostaje bez zmian – głos na tę formację chce oddać 6,8 proc. respondentów.

Na piątym miejscu, ponad progiem wyborczym, plasuje się Konfederacja z poparciem 5,9 proc. Oznacza to jednak spadek poparcia dla tego ugrupowania o 1,6 punktu procentowego.

