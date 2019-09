Kaczyński: Zbudowaliśmy wiarygodność. Spełniliśmy to, co zapowiedzieliśmy

Podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie prezes Jarosław Kaczyński odniósł się do zarzutów, że jego formacja prowadzi prowadzi politykę rozdawnictwa. Określając tego rodzaju retorykę jako bezpodstawną, podkreślał: "Prowadzimy rozsądną politykę gospodarczą i odnosimy w tym sukcesy".

– Nasi poprzednicy nie traktowali władzy poważnie, państwo było teoretyczne, tekturowe, wszystko szło własnym biegiem, który służył silnym, a uderzał w słabszych – przekonywał były premier i dodawał: "My potraktowaliśmy władzę poważnie. Rząd bardzo ciężko pracował i będzie to robił nadal". – Zbudowaliśmy wiarygodność. Spełniliśmy to, co zapowiedzieliśmy w wyborach parlamentarnych, ale także to, co obiecaliśmy później – podkreślał. Kaczyński powiedział, że przez 4 lata swoich rządów Prawo i Sprawiedliwość umocniło gospodarkę, społeczeństwo i demokrację.

– Naszym obowiązkiem jest powiedzieć Rodakom co planujemy na przyszłość. Uważamy, że w Polsce można stworzyć nową jakość - polską wersję państwa dobrobytu – mówił dalej prezes PiS, wyjaśniając, że jego partia chce, aby Polacy żyli na wysokim poziomie, nie gorszym niż przeciętna UE, a z czasem na poziomie bogatego państwa Unii. Kaczyński zapewnił, że polski rolnik będzie otrzymywał tyle samo dopłaty do hektara, co rolnik z Europy Zachodniej.

– Zapowiedzi, które przedstawiamy, oparte są na mocnych przesłankach. Zostaną one spełnione. Musimy tylko wygrać wybory – podkreślał Kaczyński i dodawał: "Zabieganie o każdy głos jest bardzo ważne. Musimy pracować do samego końca".