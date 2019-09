"I ja mu wtedy powiedziałem...". Wałęsa obchodzi urodziny, internauci żartują

Memy z Lechem Wałęsą były szczególnie popularne po tym, jak były prezydent napisał na Facebooku, że to on zainspirował Donalda Trumpa do startu w wyborach prezydenckich. Wcześniej, na udostępnionej przez siebie grafice, prezentował się obok Chrystusa i Józefa Piłsudskiego.

Z kolei w ubiegłym roku Wałęsa znów stał się bohaterem memów. Tym razem były prezydent odwiedził protestujące w Sejmie osoby niepełnosprawne i ich rodziców. Jednak Wałęsa swoim megalomaństwem ośmieszył protest. Były prezydent powiedział protestującym, że nie może z nimi zostać, bo... spieszy się na spotkanie do Puław. Zapraszamy do przeglądu najlepszych memów z udziałem Wałęsy!

Galeria:

Lech Wałęsa - najlepsze memy