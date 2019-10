Wypadek autokaru z Polakami w Egipcie. MSZ: Stan poszkodowanych jest stabilny

Jeden z Polaków, którzy trafili do szpitala, został wypisany.

Trzy osoby znajdujące się w szpitalu musiały przejść operacje – informuje rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. – Na chwilę obecną ich stan lekarze określają jako stan stabilny, co oznacza również, że rokowania są bardzo pozytywne, te osoby nie doznały urazów wewnętrznych, te operacje nie dotyczyły w związku z tym żadnych urazów wewnętrznych – Polskie Radio cytuje komunikat MSZ.

O wypadku z udziałem 16 polskich turystów informuje TVP.Info. Do zdarzenia miało dojść wczoraj ok. godz. 18.00. Autokar jechał z lotniska do hotelu. Jeden z turystów, w rozmowie z portalem poinformował, że w autokar uderzyła jadąca z dużą prędkością – ok. 100 km/h – ciężarówka.

– Kierowca autobusu zjeżdżał na prawo, starając się uniknąć zderzenia. Jednak w tylną część autokaru, w jego lewy bok uderzyła skrzynia ładunkowa wywrotki. Najciężej ranne zostały osoby siedzące w tej części pojazdu. Ciężarówka po uderzeniu w nasz autokar, nie zatrzymując się odjechała w dal – zrelacjonował rozmóca portalu. Pierwsza karetka dotarła na miejsce dopiero 30 minut po wypadku. Później pojawiła się kolejna.

