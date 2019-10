"Przestępca-recydywista". TVP pozywa Grzegorza Brauna

W ubiegłym tygodniu posłowie Konfederacji poinformowali o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa TVP. Ich zdaniem Jacek Kurski mógł się dopuścić popełnienia przestępstwa z Kodeksu karnego związane z manipulacją wynikiem wyborczym oraz z Prawa prasowego, nie publikując przeprosin mimo prawomocnego orzeczenia sądu.

Podczas konferencji posłowie nie szczędzili ostrych słów pod adresem szefa TVP. Grzegorz Braun nazwał go "przestępcą-recydywistą". – Jacek Kurski ma dłuższą historię działań bezprawnych, najprawdopodobniej po prostu przestępczych. Przypominam, że pan Bogdan Czajkowski ujawnił przed sądem dowody na nielegalność prezesury Jacka Kurskiego w TVP S.A. Kurski jest - z naszego punktu widzenia - przestępcą-recydywistą. Nie godzi się, by na czele firmy, która w szyldzie ma Polskę, nominalnie zwie się publiczną, działać ma - w teorii - pro publico bono, stał człowiek o trwałej skłonności do działań nielegalnych i zachowań nieuczciwych – mówił wówczas Braun.

To właśnie za tę wypowiedź Telewizja Polska pozwała polityka. Pozew został złożony w piątek. Jak informuje serwis Wirtualnemedia.pl, publiczny nadawca domaga się od Grzegorza Brauna publicznych przeprosin oraz wpłaty 10 tys. zł. na cel charytatywny.