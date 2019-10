Kim będzie w nowym rządzie? Jasna deklaracja ws. przyszłości Ziobry

Od wyborów nie cichną spekulacje na temat nowego składu rządu. Media donosiły, że wraz z wprowadzeniem do Sejmu większej liczby posłów niż w poprzedniej kadencji Solidarna Polska i Porozumienie Jarosława Gowina zwiększyły swoje żądania. Pojawiły się głosy, że obecny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zażądał teki wicepremiera.

Do nowego składu rządu, a także losów lidera Solidarnej Polski odniósł się w "Expressu Biedrzyckiej" - programie Super Expressu - rzecznik rządu Piotr Müller. Zapytanym czy możemy się spodziewać zmian w rządzie, poinformował, że prace nad składem nowego gabinetu trwają, jednak są już na etapie końcowym. – Ale pamiętajmy, że rząd to nie tylko ministrowie, ale także wiceministrowie, więc trzeba na to patrzeć kompleksowo – zwrócił uwagę rzecznik rządu.

Dziennikarka zapytała swojego gościa wprost o polityczną przyszłość Zbigniewa Ziobry. Czy dostanie tekę wicepremiera? – Nie aspirował o nią. Nie ma na stole takiej oferty. Nie będzie wicepremierem – odparł zdecydowanie Piotr Müller. Jak dodał, Zbigniew Ziobro pozostanie w nowym rządzie ministrem sprawiedliwości.