"Aborcja jest bezpieczniejsza od porodu, wzmacnia kobietę". Tego nie wytrzymała nawet Hanna Lis

Artykuł "Aborcyjnego Dream Teamu" jest recenzją krytycznego wobec aborcji filmu "Nieplanowane", który niedługo wchodzi do kin. W tekście "Wysokich Obcasów" padają szokujące i absurdalne stwierdzenia o tym, jak korzystny dla organizmu kobiety jest ten zabieg.

"Film »Nieplanowane« to antyaborcyjna propaganda. Funduje nam stek kłamstw i mitów na temat aborcji. Stał się atrakcyjnym i skutecznym narzędziem do wprowadzania kolejnych lokalnych antyaborcyjnych zapisów w USA" – piszą aktywistki. Jak dodają, "nie da się oprzeć wrażeniu, że twórcy filmu chcą zostawić widzów i widzki z wrażeniem, że aborcja to ogromny przemysł i sposób na zarabianie pieniędzy" – zauważają autorki tekstu, co w ich ocenie jest oczywiście nieprawdą.

Dalej jest jednak jeszcze ciekawiej. "Aborcja może być bardzo różnym doświadczeniem. Wszystkie badania naukowe potwierdzają, że aborcja jest bezpieczna, że jest nawet bezpieczniejsza od porodu. (...) aborcja prawie zawsze przynosi ulgę oraz bywa doświadczeniem bardzo wzmacniającym. Ta perspektywa jest całkowicie pominięta w filmie" – podkreślają aborcyjne aktywistki.

Jak się okazuje, te kuriozalne tezy wzbudziły zażenowanie nawet u Hanny Lis.

"Kiedy wydaje ci się, że nic głupszego, niż Gapol Sakiewicza nie przeczytasz, na scenę z impetem wkraczają Wysokie Obcasy. Coraz więcej brokatu, coraz mniej mózgu" – wskazała na Twitterze prezenterka.

To jednak nie wszystko. Dziennikarki "Gazety Wyborczej" i "Wysokich Obcasów" ogłosiły na Facebooku, że zasypią polskie kina mailami i wiadomościami, by wymusić zakaz wyświetlania i całkowity bojkot filmu. Apelują o udział w akcji do internautów.