"Już wiem, kim jest ojciec dziecka". Nowe informacje ws. skandalicznego nagrania

Na nagraniu widać, jak opiekun pyta dziecka, kim jest osoba przemawiając w telewizorze. Akurat był nadawany wywiad z Jarosławem Kaczyński. Ledwie kilku letni chłopiec, po którym widać, że jeszcze nie potrafi poprawnie mówić, stwierdza, że Kaczyński to "ch*j", a następnie po zachętach ojca powtarza ten wulgaryzm, stając "twarzą w twarz" z Kaczyńskim. "No właśnie. To jest stary ch*j" – podkreśla pod koniec filmiku dorosły.

Tuż po ukazaniu się nagrania, RPD zapowiedział interwencję. "Na Twitterze pojawił się film, w którym widać, jak opiekun małego chłopca uczy go wulgaryzmów. Tak nie wolno wychowywać, to demoralizacja od najmłodszych lat! Jak odpowiednie służby ustalą autora tego nagrania, wystąpię do sądu z wnioskiem o wgląd w sytuację wychowawczą dziecka" – napisał RPD na Twitterze.

Teraz Mikołaj Pawlak informuje: "Już wiem, kim jest ojciec dziecka, który nagrał film, jak uczy syna wulgaryzmów. Mężczyzna poprzez adwokata wyraził skruchę za upublicznienie wizerunku chłopca. Zgodnie z zapowiedzią wystąpiłem do sądu z wnioskiem o wgląd w sytuację wychowawczą dziecka".

