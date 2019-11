Premier Morawiecki wspomina ojca. "Wpoił mi od dziecka, że nie żyjemy tylko dla siebie"

Kornel Morawiecki zmarł 30 września w wieku 78 lat. "Czy Ojciec poświęcał nam dużo czasu? Powiedziałbym raczej, że On swoje dzieci wprowadzał do spraw, którymi żył" – czytamy we wpisie premiera Morawieckiego.

Premier wspomina, że w jego domu nie było podziału na tematy dla dzieci i dla dorosłych, a w czasie spotkań z krewnymi czy przyjaciółmi rodziców najczęściej dyskutowano o sytuacji w Polsce i na świecie.

"Te rozmowy zawsze mnie interesowały i inspirowały. Zasadą było prawo do zadawania pytań. Trochę jak w szkole – podnosiłem w górę dwa palce, które zaraz ktoś zauważał i nawet bardzo ożywioną dyskusję przerywano, by usłyszeć pytanie takiego malca, jak ja. Albo którejś z moich sióstr albo jakiegoś innego młodego uczestnika wieczornej czy nocnej Polaków rozmowy. A jak uznano, że coś tam zrozumiałem, dysputy toczyły się dalej" – napisał Morawiecki na Facebooku.

"Od kiedy pamiętam Ojca – On „włączał mnie do swojego życia”. Czasem towarzyszyłem mu w pracy, kiedy np. miał konsultacje ze studentami. Słynął z tego, że najtrudniejsze działy matematyki potrafił objaśniać w prosty sposób. Przede mną też, z wielkim entuzjazmem a zarazem nigdy niezmąconą cierpliwością, otwierał kolejne obszary ścisłych dziedzin nauki" – wspomina premier.

Mateusz Morawiecki zwierzył się, że w dzieciństwie miał bardzo bliskie relacje z ojcem. To wszystko zmieniło się jednak po grudniu 1981 roku, gdy Kornel Morawiecki musiał się ukrywać, a następnie został uwięziony i deportowany.

"W sumie złożyło się na prawie osiem lat rozłąki. Był to dla mnie trudny czas, ale z biegiem lat coraz lepiej rozumiałem tę sytuację. Bo jedną z zasad, które wpoił mi od dziecka było, że nie żyjemy tylko dla siebie, że nasze życie musi służyć przede wszystkim czemuś większemu od nas samych" – czytamy we wpisie premiera.