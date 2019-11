Wildstein o "Gazecie Wyborczej": Ich bezczelność nie ma granic

Solidarnościowa opozycja utrzymywała, że Pyjas zmarł w wyniku pobicia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, z kolei komunistyczna prokuratura stwierdziła, że student poniósł śmierć w wyniku upadku ze schodów, a w momencie wypadku był pod znacznym wpływem alkoholu.

W tym roku Europejskie Centrum Solidarności organizuje wystawę o Pyjasie. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła "Gazeta Wyborcza". Swojego oburzenia nie kryje Dawid Wildstein.

"Europejskie Centrum Solidarności robi wystawę o Pyjasie. Patron medialny? GW. Tak. Gazeta, która trzymała agenta SB, który na Pyjasa donosił i być może wystawił go zabójcom. Która walczy, by mordercy Pyjasa mieli wyższe emerytury. Bezczelność tych.. nie ma granic. Podłe kreatury" – stwierdził Wildstein we wpisie na Twitterze.