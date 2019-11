Pościg na Zakopiance. Uciekający przebił się przez policyjną blokadę, padły strzały

Pościg rozpoczął się wczoraj wieczorem, kiedy kierowca hondy accord na brytyjskich numerach nie zatrzymał się do kontroli w Białym Dunajcu. Kierowca jechał lewym pasem drogi w kierunku Zakopanego z prędkością 140 km/h, zmuszając jadące z naprzeciwka pojazdy do ustępowania mu miejsca.

Mężczyzna zdołał przebić się przez pierwszą policyjną blokadę, którą funkcjonariusze ustawili w Ustupie. Wtedy policjanci oddali strzały w kierunku pojazdu i trafili w samochód. 35-latek został zatrzymany na drugiej blokadzie, przy wjeździe do Zakopanego. Mężczyzna próbował ominąć blokadę, otarł się o inny pojazd, wjechał na chodnik i zatrzymał na banerze reklamowym – podaje "Tygodnik Podhalański".

Funkcjonariusze zabezpieczyli łuski z policyjnych pocisków. Mężczyzna kierujący pojazdem trafił do aresztu.

Dzisiaj Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji, podał szczegółowe informacje na temat zatrzymanego.

– To 35-latek z Warszawy. W przeszłości był karany za oszustwa, wyłudzenia, znęcanie się. Nie stosował się do zakazu prowadzenia pojazdów za to, że prowadził auto pod wpływem narkotyków. Razem z nim autem jechała 26-letnia Ukrainka. Te osoby są zatrzymane w policyjnym areszcie i jeszcze dziś zostaną przesłuchane – podał funkcjonariusz.