GIS ostrzega: Salmonella w pieprzu. Sprawdź czy masz go w domu!

Ks. Jarosław Wąsowicz: Pamięć o zmarłych i dbanie o groby przejawem naszego patriotyzmu

2 listopada to dzień, będący doskonałą okazją do modlitwy za zmarłych. Ci nasi bliscy, którzy odeszli, stanęli już przed obliczem Boga, sami pomóc już sobie nie mogą. I im właśnie szczególnie pomocna może być nasza modlitwa. To też...