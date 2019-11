Poruszający wpis premiera. "To wyzwanie dla każdego z nas"

We wpisie zamieszczonym na Facebooku Mateusz Morawiecki odniósł się do przypadającego dziś Dnia Zadusznego. Przywołał w nim tragiczną historię, jaka wydarzyła się w okresie stanu wojennego. "W Kościele to szczególny dzień, podczas którego wspominamy naszych bliskich Zmarłych. Dla mnie to dzień szczególny ze względu na odejście mego Taty, któremu poświeciłem poprzedni wpis. Dzisiaj kieruję swoje myśli także w stronę zmarłych, których śmierć była wynikiem tragedii albo ludzkiej bezmyślności. Śmierć, która przerwała nagle życie pełne planów, nadziei. Śmierć która pozostawiła pytanie: „dlaczego”? Wspominam w tym szczególnym dniu małego chłopca, Arka Tabakę" – czytamy na profilu premiera.

Szef rządu przypomniał, że 1 stycznia 1982 roku rodzice tego dziecka zaprosili do swojego mieszkania patrol złożony z żołnierzy zasadniczej służby, których przywódcy stanu wojennego skierowali na ulice polskich miast w mroźną zimę 1981-1982. "Rodzice Arka zaprosili młodych żołnierzy do swojego domu, żeby mogli się ogrzać. Według dostępnych relacji w czasie odkładania broni przez jednego z żołnierzy nastąpił wystrzał, a pocisk ranił dziecko. Pomimo szybkiej pomocy, chłopca nie udało się uratować" – napisał premier Morawiecki, podkreślając że chłopiec ten jest jedną z wielu bezimiennych ofiar stanu wojennego, o której nie pisze się w podręcznikach do historii. "Parę lat temu udało się nam odnaleźć grób tego dziecka. Co roku ja lub moi przyjaciele zapalamy tam znicz" – czytamy.

Mateusz Morawiecki przytoczył słowa Adama Asnyka: "Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych nieodkrytych dróg!". "To wyzwanie dla każdego z nas, a szczególnie dla młodych, by poszukiwali prawdy o dniu wczorajszym wokół siebie. Prawdy często trudnej. Jak ta o okolicznościach śmierci Arka Tabaki" – skwitował.