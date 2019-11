"Co naprawdę pisze Olga Tokarczuk?". Ziemkiewicz zapowiada nowe "Do Rzeczy"

– W tym, co pisze Tokarczuk, nie-Polacy są ważniejsi od Polaków, niekatolicy od katolików, a zwierzęta od ludzi. Co nam serwuje nowa noblistka? – wyjaśnia Krzysztof Masłoń w artykule „Mitotwórstwo Olgi Tokarczuk”. Co jeszcze znajdziecie w nowym "Do Rzeczy"?