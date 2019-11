Poseł Konfederacji: Jest mnóstwo projektów, w których możemy poprzeć rząd

Dziambor przyznał w rozmowie, że jeszcze nie wiadomo, gdzie w Sejmie zasiądzie Konfederacja, ponieważ toczy się na ten temat dyskusja. – Poprosiliśmy o to, co się nam – jako prawicowej partii – należy, czyli miejsca najbliżej rządu z dostępem do pierwszego rzędu. To PiS decyduje, gdzie kto siedzi, bo ma większość samodzielną i mogą przyjąć listę życzeń, ale niekoniecznie ją spełnić. Powiedzieli, że nie ma takiej możliwości. Nasi przewodniczący poprosili zatem o miejsca na środku sali, ale tutaj też słyszałem plotkę, że gdzieś tam się nas otoczy, bo jesteśmy kołem – mówił.

Poseł został zapytany też o płaszczyznę współpracy z rządem i opozycją. – Jest mnóstwo projektów, w których możemy poprzeć rząd. To m.in. sprawy światopoglądowe, w których jesteśmy podobnego zdania. Jesteśmy na drugim biegunie, jeśli chodzi o gospodarkę. Tu się na pewno nie zgodzimy. Są jednak rzeczy, w których będziemy reagowali trochę mocniej. Jest np. szerząca się ideologia LGBT, która nagle stała się stroną polityczną i tak trzeba ją traktować. Są bardzo mocne wypowiedzi dla publiczności, ale nie idą za tym żadne kroki legislacyjne. W obliczu tego, że istnieje zagrożenie dla dzieci, będziemy chcieli wymusić na rządzie, by doszło do pewnych rozwiązań – mówił.

Dziambor zaznaczył, że nie wyobraża sobie współpracy z lewicą. – Jednak ważna sprawa jest w przypadku PSL. Nas jest tylko 11, więc nie możemy zgłaszać własnych projektów. PSL ma w swoich szeregach posłów Kukiz’15. Dla mnie to ważne, by trzymali się swoich ustaleń z poprzedniej kadencji i nas wspierali – mówił.