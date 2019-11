Robisz zakupy na Allegro? Uważaj na tego maila

"Ostrzegamy przed phishingiem kierowanym do użytkowników Allegro. W scenariuszu kampanii ofiara jest informowana o niedopłacie do salda konta z krótkim terminem do uregulowania płatności" – czytamy w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

Celem przestępców jest namówienie użytkowników Allegro do kliknięcia w domenę 2-login.alleqro-pl.choljai[.]info, która wykrada hasła.

"Wszystkim osobom, które kliknęły w podobnego maila i podały dane do konta, zalecamy jak najszybszą zmianę hasła. Dodatkowo zachęcamy wszystkie osoby, które wykorzystują jedno hasło w w wielu serwisach do zmiany ich na unikalne i rozpoczęcie korzystania z menadżera haseł" – informuje CERT Polska.

Wszystkie podejrzane maile można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej www.incydent.cert.pl.