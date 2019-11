Sąd UE stanął po stronie Polski. Do Skarbu Państwa wróci 1,4 miliarda złotych

Sąd Unii Europejskiej przyznał rację Polsce w jej sporze ze spółką Autostrada Wielkopolski (AWSA) o nienależną pomoc publiczną. Batalia sądowa toczyła się wokół rekompensat dla spółki w ramach utraconego przychodu z kursowania ciężarówek po autostradzie A2 Nowy Przemyśl - Konin. NIK wykryła w 2009 r. niewłaściwy mechanizm rozliczania.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała w 2006 r. i w 2009 r. umowy koncesyjne na budowę i eksploatację autostrad. Kontrolerzy badali również rozliczenia budżetu państwa z koncesjonariuszami, czyli rekompensaty za przejazdy autostradami. W komunikacie NIK czytamy, że sporne rozliczenia dotyczą umów Skarbu Państwa ze spółką Autostrada Wielkopolska S.A.

Podczas wspomnianych kontroli NIK wykryła szereg nieprawidłowości. Kontrolerzy ustalili m. in., że od początku wprowadzenia systemu rekompensat dla koncesjonariuszy za bezpłatne przejazdy autostradami nie podjęto żadnych działań, by zapewnić rzetelność rozliczania. Rekompensaty były obliczane na podstawie nieaktualnych danych. Po kontroli NIK złożyła do Ministra Infrastruktury wniosek o zwrot nadpłaty od AWSA. Wniosek ów został odrzucony przez spółkę.

W 2012 roku polski rząd zawiadomił Komisję Europejską, że wypłacono AWSA zawyżoną rekompensatę. KE wszczęła wobec tego w 2014 roku oficjalne dochodzenie w tej sprawie, które trzy lata później zaowocowało decyzją zobowiązującą AWSA do zwrotu nienależnych rekompensat (895 mln złotych) z odsetkami. Łącznie zasądzono na korzyść Polski zwrot w kwocie 1,367 mld złotych. Jesienią 2017 r. spółka odwołała się od decyzji KE do Sądu UE w Luksemburgu. 24 października 2019 roku sąd podtrzymał decyzję Komisji Europejskiej - uznano, że faktycznie system wyliczania rekompensat był wadliwy, a same kwoty były w efekcie zawyżone.

"Odzyskane pieniądze trafią do Krajowego Funduszu Drogowego i zostaną przeznaczone na realizację inwestycji drogowych. Spółka Autostrada Wielkopolska może jeszcze zaskarżyć wyrok Sądu UE do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednakże musiałaby ona dotyczyć tylko kwestii prawnych, a nie faktycznych ustaleń" – czytamy w oświadczeniu NIK.