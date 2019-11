"Rz": Plany PiS na nowy rząd. Jedna z kandydatur do TK zostanie cofnięta?

PiS planuje m. in. powołać nowe ministerstwo ds. klimatu - twierdzi "Rz". Zakres obowiązków istniejącego już Ministerstwa Środowiska ma zostać za to okrojony.

Poszerzony ma zostać z kolei obszar spraw, którymi zajmie się w nowym rządzie minister Jadwiga Emilewicz, obecnie szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii. To będzie jeden z resortów, który przypadnie Porozumieniu. Solidarna Polska - według niektórych informacji dziennika - może otrzymać pieczę nad Ministerstwem Cyfryzacji, ale wszystko wskazuje na to, że pokieruje jednak innym resortem o mniejszych kompetencjach.

Dziennik podaje, że na swoich stanowiskach w rządzie pozostaną: szef resortu edukacji narodowej, minister spraw wewnętrznych, obrony narodowej, infrastruktury oraz gospodarki morskiej.

Według "Rz", premier Morawiecki ma utrzymać w swoim expose główne obietnice z kampanii oraz jej ton - zwłaszcza hasła o "europejskim poziomie życia" oraz "gwarancji świętego spokoju".

"Rzeczpospolita" donosi też, że PiS rozważa cofnięcie jednej z kandydatur do Trybunału Konstytucyjnego. Propozycje partii rządzącej miały nie spodobać się prezydentowi Andrzejowi Dudzie, a także koalicjantom, m. in. politykom Porozumienia. Jak wskazał Jarosław Gowin, kandydatury do TK nie były z jego ugrupowaniem konsultowane.