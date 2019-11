Jakimowicz zobaczył Macierewicza w TVP. Zaskakującą scenę uwieczniły kamery

Gościem Michała Rachonia w programie "Jedziemy" był były szef MON Antoni Macierewicz. Gdy rozmowa się skończyła polityk wstał i zaczął kierować się w stronę wyjścia, a dziennikarz przeszedł do pozostałych gości siedzących nieopodal, z którymi miał kontynuować program.

Jarosław Jakimowicz stwierdził jednak, że musi podziękować Macierewiczowi za jego pracę dla wolnej Polski. Aktor wstał i podszedł do polityka z wyciągniętą ręką. Wszystko działo się przed kamerami, które uwieczniły niecodzienne wydarzenie.

– Dziękuję za ten wspaniały wiek. Dziękuję za 50 lat walki o niepodległość, dziękuję za kraj, w którym żyję w imieniu moich dzieci, w imieniu Polaków wszystkich, którzy to rozumieją i tych którzy rozumieją to inaczej. Jestem dumny i zaszczycony – mówił aktor w rozmowie z Macierewiczem.

Macierewicz marszałkiem seniorem

Wczoraj przekazano opinii publicznej, że Antoni Macierewicz został wyznaczony przez prezydenta na marszałka seniora Sejmu.

Antoni Macierewicz jest z wykształcenia historykiem. W latach 1991-1992 sprawował stanowisko ministra spraw wewnętrznych, a w latach 2006-2007 pełnił funkcję szefa służby kontrwywiadu wojskowego. W okresie 2015-2018 obejmował urząd Ministra Obrony Narodowej.

Macierewicz był również działaczem opozycji demokratycznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1968–1989. Był jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Założył również Ligę Niepodległościową. W działalność opozycyjną zaangażował się już na studiach – był m. in. uczestnikiem strajku studentów w marcu 1968, za co był tymczasowo aresztowany od 28 marca do 3 sierpnia 1968, a w związku z tym został następnie zawieszony w prawach studenta.

Pierwsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się we wtorek 12 listopada o godz. 12. Tego samego dnia o godz. 16. zbierze się na pierwszym posiedzeniu Senat.