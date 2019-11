"W kioskach przy niektórych redakcjach zabrakło chusteczek po decyzji Tuska"

– Tusk nie stanął indywidualnie w zawodach jeden na jeden. Jedna porażka w 2005 roku wystarczyła Donaldowi Tuskowi. Przestraszył się ucznia Lecha Kaczyńskiego – ocenił w Polsacie Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS, komentując decyzję byłego premiera o rezygnacji ze startu w wyborach prezydenckich. Jego zdaniem były premier w pełni świadomie zrezygnował ze starcia z Andrzejem Dudą. – W kioskach zabrakło chusteczek przy niektórych redakcjach – stwierdził Sobolewski.

Jak wskazał polityk PiS, w części ugrupowań tra zacięta rywalizacja, kto zostanie kandydatem na prezydenta. – Słychać ostrzenie kos postawionych na sztorc – mówił Sobolewski. W jego ocenie Prawo i Sprawiedliwość nie boi się żadnych kandydatów opozycji na prezydenta. – Będziemy szanować każdego – przekonywał.

Przypomnijmy, że w 2005 roku Donald Tusk, ówczesny lider PO, przegrał wybory prezydenckie w II turze z Lechem Kaczyńskim.

"Kandydaci do TK mogą być pewni nominacji"

Sobolewski został zapytany o kontrowersje wokół kandydatur PiS do TK. Partia Jarosława Kaczyńskiego rekomenduje na sędziów Trybunału Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Elżbietę Chojną-Duch. – Mogą być pewni uzyskania niezbędnej większości w Sejmie – zapewnił gość Polsatu. Polityk odniósł się też do informacji o tym, że prezydent Andrzej Duda jest "skonfundowany" propozycjami PiS. – Mam inne sygnały z Pałacu Prezydenckiego – odparł Sobolewski. Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy kandydatury do TK były konsultowane z głową państwa.