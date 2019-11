SLD wkrótce przestanie istnieć. "Chcemy iść za ciosem"

O tym, że Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna planują powołanie do życia nowej partii politycznej pisała w ostatnim czasie "Gazeta Wyborcza". Dziś do informacji tych odniosła się poseł Senyszyn. Nowe ugrupowanie prawdopodobnie otrzyma nazwę "Lewica".

– Bardzo nam się podoba ta nazwa i podobała się wyborcom. Trzeba będzie tylko sprawdzić czy można ją zastosować – wskazała. Zapytana po co właściwie SLD i Wiosna chcą utworzyć nową partię, polityk odparła: "W kampanii wyborczej poszliśmy razem i przyniosło to sukces". – Dlatego chcemy iść za ciosem i bardziej sformalizować to nasze małżeństwo – dodała.

Joanna Senyszyn potwierdziła też medialne doniesienia o tym, że partia Adriana Zandberga zrezygnowała z utworzenia w Sejmie koła poselskiego i wraz z Sojuszem i Wiosną będzie tworzyć wspólny klub.