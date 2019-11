"PiS ma krew na rękach". Obrońcy życia przed Trybunałem Konstytucyjnym

27 października 2017 roku grupa 107 posłów z różnych środowisk politycznych złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 4a ust.1 pkt 2, oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Chodził o prawne zakazanie tzw. przesłanki eugenicznej. Od dwóch lat TK nie znajął się wnioskiem parlamentarzystów. W październiku br. Artur Stelmasiak ujawnił na łamach "Niedzieli", że Julia Przyłębska dąży do umorzenia skargi konstytucyjnej ws. aborcji eugenicznej. Według dziennikarza, sędziowie chcą orzekać ws. wniosku złożonego przez posłów, jednak od dwóch lat są blokowani właśnie przez prezes TK.

Mając na względzie fakt, że jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony do 11 listopada, ulegnie dyskontynuacji, Fundacja Życie i Rodzina zorganizowała dziś pod Trybunałem pikietę. Jej uczestnicy domagali się niezwłocznego zajęcia się skargą złożoną przez posłów dwa lata temu.

– Powinni rozpatrzyć wniosek dotyczący przesłanki eugenicznej i zablokować zabijanie dzieci. Codziennie trójka dzieci ginie. Od dwóch lat wniosek jest nierozpatrzony. Rozpatrywano w tym czasie zupełnie inne, marginalne sprawy – podkreślał Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina.

Kaja Godek: Julia Przyłębska nie powinna już nigdy pełnić żadnej funkcji publicznej

– Jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie wykonuje swoich obowiązków, to należy go zlikwidować, być może część jego prerogatyw przenieść do Sądu Najwyższego – podkreślała z kolei Kaja Godek. Jak dodawała, Julia Przyłębska nie powinna już nigdy pełnić żadnej funkcji publicznej, ponieważ skompromitowała siebie i instytucję, którą zarządza, a przez to także państwo polskie.

Kaja Godek: Prezes TK okazała się wierna partii, a nie Konstytucji

Szefowa Fundacji Życie i Rodzina przypomniała, że to nie jedyny grzech zaniedbania Prawa i Sprawiedliwości w kwestii ochrony życia. Wspomniała o projekcie "Zatrzymaj Aborcję" pod którym podpisało się 830 tys. obywateli, a który w lipcu ubiegłego roku został zamrożony w specjalnie do tego celu powołanej podkomisji. – Tak jak przypominaliśmy w kampanii do europarlamentu, tak jak przypominaliśmy w kampanii do parlamentu krajowego, tak również w kampanii prezydenckiej będziemy przypominać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie wyjmując tego wniosku z komisji ma krew na rękach. Także pani prezes Julia Przyłębska, która okazała się tak naprawdę wierna partii, a nie wierna polskiej Konstytucji – podkreślała Kaja Godek.