Onet: Jest mocny kandydat na stanowisko marszałka Senatu. To były prezydent

Jednym z najpoważniejszych kandydatów do objęcia funkcji marszałka Senatu jest Zygmunt Frankiewicz. Jego nazwisko pojawiło się w rozmowach liderów PO i PSL – donosi Onet. Frankiewicz przez 26 lat pełnił funkcję włodarza Gliwic. Ostatnio był prezesem Związku Miast Polskich.

Polityk z otoczenia Grzegorza Schetyny, na którego powołuje się portal, wskazuje: – Frankiewicz jest jednym z kilku poważnych kandydatów. To jest na pewno bardzo mocny zawodnik.

Co na to sam Frankiewicz? – Nie wiem, jak będzie. Nikt oficjalnie mi takiej propozycji nie złożył. Natomiast wiem, że moje nazwisko gdzieś tam się pojawia. Nie mogę na dziś powiedzieć, że przyjąłbym albo odrzuciłbym propozycję. To wszystko wymaga rozmowy – mówi Onetowi. W październikowych wyborach parlamentarnych reprezentant Koalicji Obywatelskiej zdobył prawie 125 tys. głosów wyborców z senackiego okręgu nr 70. Tym samym pokonał kandydata PiS Krystiana Probierza.

Kandydatura Frankiewicza miałaby być alternatywą dla innego kandydata, Bogdana Borusewicza. Z otoczenia Grzegorza Schetyny zaraz po wyborach dochodziły sygnały, że kandydatem na to stanowisko będzie Bogdan Borusewicz, który był już marszałkiem Senatu w latach 2005-2015. Tyle że Platforma oczywiście może zgłosić swojego kandydata, ale ze swoimi 43 senatorami wiele nie zdziała. Bez wsparcia m.in. PSL i SLD kandydat PO przepadnie. Z informacji Onetu wynika, że ludowcy nie chcą słyszeć o Bogdanie Borusewiczu. Dlatego zaczęły się poszukiwania innego kandydata.