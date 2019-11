"Na szczęście nie trzeba podawać ręki przy ślubowaniu”. Kluzik-Rostkowska o Macierewiczu

– Jestem przekonana, że to była kolejna wielka żaba, ropucha, którą musiał zjeść Andrzej Duda, który się pod tym pomysłem podpisał. Opowiadał o nim bardzo złe rzeczy, jest czymś oczywistym, że się nie dogadywali. To jedna z większych żab, które przyszło połknąć Andrzejowi Dudzie – mówiła polityk PO w programie Tłit portalu Wp.pl.

Zapytana, czy opozycja zamierza bojkotować pierwsze posiedzenie Sejmu z marszałkiem seniorem Kluzik-Rostkowska zaprzeczyła. – To jest coś przez co musimy przejść – stwierdziła.

Polityk podkreśliła też, że docenia zasługi Macierewicza, ale „nie można wybaczyć mu bardzo wielu złych rzeczy, które robił zawsze, kiedy udawało mu się zdobyć choć kawałek władzy”.

– Abstrahując od spraw związanych z katastrofą smoleńską, to jest człowiek, który zdewastował armię, to są bardzo niejasne powiązania Antoniego Macierewicza. Tak się składa, że akurat amerykańskim politykiem, którego najbardziej lubi Macierewicz i którego zaprasza do Polski jest jednocześnie przyjacielem Putina – tłumaczyła.

Zapytana czy poda Macierewiczowi rękę przy okazji ślubowania, Kluzik-Rostkowska odpowiedziała: „Na szczęście nie trzeba podawać ręki przy ślubowaniu. To trochę ułatwia sprawę”.

Czytaj także:

Dziennikarz śledczy "GP" zastraszany. Boi się o rodzinę

Czytaj także:

Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem Sejmu