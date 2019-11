Wałęsa spotkał się z Gorbaczowem. Komentarze zwalają z nóg

Aktywny w mediach społecznościowych Wałęsa pochwalił się zdjęciami na swoim profilu na Facebooku. Widać na nich byłego prezydenta w koszulce z napisem "Konstytucja" po rosyjsku.

"Publicznie zgodnie z faktami i dowodami wyjaśniliśmy wkład własny w usunięcie muru i zjednoczenie Niemiec. Niech przemówią nagrania ze spotkań i uczestnicy tych spotkań" – czytamy na facebookowym profilu Wałęsy.

Pod postem pojawiło się mnóstwo kąśliwych komentarzy. "Koszulka w ojczystym języku jak widać", Widzę, że wróciłeś do ojczyzny", "A podobno walczył z czerwonymi", "Ciągnie wilka do lasu" – to jedynie niewielka część tego, co pisali internauci.

Michaił Gorbaczow był sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a także pierwszym i jedynym prezydentem ZSRR. W 1990 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

Kilka dni temu Gorbaczow udzielił wywiadu telewizji BBC. Mówił, że sytuacja na świecie nie jest bezpieczna z powodu zagrożenia bronią jądrową. Zaapelował też o całkowite zniszczenie nuklearnego arsenału.